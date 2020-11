Atalanta-Inter, le probabili formazioni: Sanchez e Lautaro davanti, Lukaku in panchina?

Si ritorna in campo domani alle 15 prima della sosta per le nazionali. L’Inter di Antonio Conte dopo la sconfitta in casa del Real Madrid fa visita all’Atalanta reduce anch’essa da una sconfitta in Champions League contro il Liverpool. Entrambi i tecnici devono però fare i conti con alcune assenze.

In attacco per i nerazzurri ci saranno Lautaro Martinez ed Alexis Sanchez, con Romelu Lukaku – notizia di oggi – in panchina. Il belga sembra aver recuperato ma non è ancora al 100%. La novità più importante però riguarda il centrocampo con Achraf Hakimi che lascerà spazio a Matteo Darmian sulla fascia destra. In difesa torna il trio titolare Skriniar-de Vrij-Bastoni. Nei padroni di casa assenti Gosens, De Roon e Palomino.

ATALANTA (3-4-1-2): Sportiello; Toloi, Romero, Djimsiti; Hateboer, Pasalic, Freuler, Ruggeri; Gomez; Ilicic, Zapata. Allenatore: Giampiero Gasperini.

INTER (3-4-1-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Darmian, Vidal, Brozovic, Young; Barella; Lautaro Martinez, Sanchez. Allenatore: Antonio Conte.

