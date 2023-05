Verso Atalanta-Inter, le probabili formazioni della sfida

Dopo la roboante vittoria contro il Bologna, l’Inter è chiamata a dare un segnale forte al campionato. In primis per stroncare finalmente il mal di trasferta, in secondo luogo per invertire anche la tendenza negativa negli scontri diretti. A Bergamo però, contro l’Atalanta di Gasperini, non sarà affatto semplice.

Inzaghi sembra intenzionato a confermare l’11 tipo che si è delineato nelle ultime uscite per chiudere in bellezza la prima parte di una stagione, almeno in campionato, sin qui piuttosto travagliata. L’unico ballottaggio dovrebbe riguardare Acerbi e De Vrij, con il primo al momento in vantaggio sull’olandese. Ancora panchina per Brozovic, che però dovrebbe aumentare il proprio minutaggio a gara in corso. Queste le probabili formazioni secondo :

ATALANTA: Musso; Toloi, Demiral, Scalvini; Hateboer, Pasalic, Koopmeiners, Maehle; Ederson; Lookman, Zapata.

INTER: Onana; Skriniar, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Dzeko, Lautaro Martinez.