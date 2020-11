Atalanta-Inter, torna l’emergenza per Conte: anche Ranocchia e Kolarov infortunati

Il recupero di Milan Skriniar sembrava aver restituito un po’ di serenità in casa Inter che, Sensi e Vecino a parte, aveva recuperato tutti gli infortunati. L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, però, avvisa i tifosi: l’emergenza non è ancora finita, anzi, sembra essere ritornata. Al nuovo positivo Padelli, infatti, causa Covid rischiano di essere nuovamente esclusi, questa volta da Atalanta-Inter, sia Gagliardini che Radu, costretti a rieffettuare il tampone con l’esito che arriverà solo questa mattina. La loro eventuale nuova positività, spiega il quotidiano, è con tutta probabilità emersa a causa di un residuo di quella vecchia registrata ormai qualche settimana fa.

Ma non è finita qui: ai tre calciatori sopra citati, infatti, si aggiungono anche Andrea Ranocchia ed Aleksandar Kolarov, nemmeno partiti per Bergamo. Il primo ha accusato una lieve faringite accompagnata da qualche linea di febbre (ma il tampone è comunque risultato negativo), mentre il secondo un affaticamento muscolare. L’unica buona notizia, quindi, rimane il recupero di Romelu Lukaku, che siederà in panchina.

