Atalanta-Inter, le probabili formazioni: torna la difesa titolare, tante assenze per Conte

Torna l’emergenza in casa Inter in vista del match contro l’Atalanta. Alla positività già certificata di Daniele Padelli, infatti, si sono aggiunte quelle possibili di Gagliardini e Radu, che con tutta probabilità sono emerse a causa di residui di quella vecchia. Il protocollo, però, prevede comunque l’isolamento e solo nel corso di questa mattinata – appena arriverà l’esito del nuovo tampone – si scoprirà se i due potranno raggiungere la squadra ed essere disponibili. Bergamo che invece non è stata nemmeno raggiunta né da Ranocchia né da Kolarov: il primo alle prese con una faringite e qualche linea di febbre (anche se il tampone effettuato venerdì ha dato esito negativo), mentre il secondo con un affaticamento muscolare.

Ecco quindi le probabili formazioni di Atalanta-Inter secondo La Gazzetta dello Sport.

ATALANTA (3-4-2-1): Sportiello; Toloi, Romero, Djimsiti; Hateboer, Pessina, Freuler, Ruggeri; Malinovskyi, Gomez; Zapata. All. Gasperini.

INTER (3-4-1-2): Handanovic; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Darmian, Brozovic, Vidal, Young; Barella; Sanchez, Lautaro Martinez. All. Conte.

