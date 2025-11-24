Atletico Madrid-Inter, il programma della vigilia
Gli orari di conferenze e allenamenti
Si avvicina la sfida tra Atletico Madrid e Inter, in programma mercoledì 26 novembre alle ore 21:00, valida per la quinta giornata della fase a gironi della UEFA Champions League 2025-2026.
Le due squadre sono attese a un confronto decisivo per il prosieguo del percorso europeo e martedì 25 novembre si svolgeranno le consuete attività di vigilia. L’Inter, come comunicato sul proprio sito, inizierà la giornata con una seduta di allenamento alle 11:00 presso il BPER Training Centre di Appiano Gentile.
Nel pomeriggio, invece, alle 17:00 l’Atletico Madrid terrà la consueta conferenza stampa pre-partita presso lo stadio Metropolitano di Madrid, mentre un’ora più tardi – alle 18.00 – seguirà l’allenamento della formazione allenata dal Cholo Simeone sul terreno di gioco dello stesso impianto.
La giornata si chiuderà con la conferenza stampa ufficiale di Cristian Chivu, prevista alle ore 19:00 sempre al Metropolitano.