Infortunio muscolare UFFICIALE: salta Atletico-Inter

Uno dei titolarissimi annunciati del big match della quinta giornata di Champions League, sarà costretto a perdersi per infortunio la sfida del Metropolitano di mercoledì 26 novembre tra Atletico Madrid-Inter. A causa del problema muscolare accusato nell’ultima giornata di campionato, il calciatore dovrà rimanere fuori per un po’ di giorni prima di tornare in campo.

Stiamo parlando di Marcos Llorente, esterno dell’Atletico Madrid che nel primo quarto d’ora della sfida di ieri con il Getafe ha riportato un infortunio alla coscia. Lo spagnolo si è subito sottoposto ad esami medici che hanno confermato la natura muscolare del problema. Per questa ragione, come annunciato dai colchoneros con un comunicato ufficiale, si perderà lo scontro con l’Inter.

Questa la nota diffusa dall’Atletico: “Marcos Llorente ha riportato un infortunio muscolare alla coscia, per questa ragione è stato costretto a lasciare il campo al 14′ minuto di gioco dell’incontro con il Getafe. Si sottoporrà a sessioni di fisioterapia e lavori di riatletizzazione in palestra, l’evoluzione del suo infortunio determinerà il suo ritorno in campo”.