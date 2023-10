Lacune in attacco? Ecco il dato preoccupante su Arnautovic e Sanchez

Può sembrare paradossale, ma l’attacco dell’Inter sta facendo molto discutere in questi giorni. Paradossale, perché i nerazzurri hanno il miglior reparto offensivo della Serie A. Tuttavia, le alternative sembrano scarseggiare. E Arnautovic (ora infortunato) e Sanchez non sembrano dare grandi garanzie.

Lo riporta l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, che sottolinea un dato abbastanza preoccupante: l’Inter manda in gol diversi giocatori, ma il contributo degli attaccanti è fermo alla coppia Lautaro Martinez-Thuram. Infatti, se si esclude l’assist di Arnautovic contro il Monza, l’incidenza delle riserve è stata fin qui nulla.

Non solo. In 313 minuti complessivi giocati fin qui, l’austriaco e il cileno non hanno mai centrato la porta, dimostrando uno feeling con il gol latitante. Non avere alternative per trovare la rete in attacco rischia di essere un limite troppo grande per una squadra che vuole puntare allo Scudetto.

L’opinione di Passione Inter

Il dato è chiaro e non discutibile, tuttavia ci sono alcune attenuanti per Arnautovic e Sanchez, che potrebbero indurre a un cauto ottimismo. Va detto, infatti, come i due non siano mai stati usati in modo consistente da Inzaghi, con una sola presenza da titolare a testa, con altri scampoli di partita. Il tecnico ha mostrato grande fiducia nella coppia titolare e difficilmente l’ha cambiata. Per limiti delle riserve? Possibile. Tuttavia, se più avanti riusciranno a trovare più spazio, lo scenario realizzativo potrebbe anche cambiare.