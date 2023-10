Nuovo attaccante? Piace Taremi, ma l’occasione arriva dalla Premier

Se c’è un reparto sul quale l’Inter è pronta a intervenire nel mercato di gennaio, quello sembra essere l’attacco. Arnautovic e Sanchez non hanno fin qui convinto, e se le cose non dovessero migliorare, i nerazzurri potrebbero intervenire.

Come sottolinea La Gazzetta dello Sport, il nome in cima alla lista dei desideri è sempre quello di Medhi Taremi, in scadenza di contratto con il Porto. L’iraniano era già stato accostato all’Inter in estate, ma l’operazione era apparsa troppo onerosa.

Ora, lo scenario potrebbe mutare. La fine del contratto si fa più vicina e non è detto che il club portoghese voglia fare ancora la voce grossa. Molto dipenderà dalle ambizioni europee del Porto e dalla volontà di Taremi di rimanere, nonostante la scadenza vicina. L’Inter è alla finestra.

Nel mentre, i nerazzurri lavorano anche su altri profili, alla ricerca di un‘opzione vantaggiosa anche dal punto di vista economico. Il nome giusto, allora, potrebbe essere quello di Armando Broja, attaccante del Chelsea, appena rientrato da un lungo infortunio. L’Inter monitorerà il suo impiego da qui a gennaio. I rapporti con i londinesi sono ancora attivi (nonostante Lukaku) e, in caso di scarso utilizzo, l’ipotesi del prestito non è da escludere.

L’opinione di Passione Inter

È ancora presto per parlare in modo concreto del mercato di gennaio. Anche perché l’Inter ha ancora la speranza di (ri)trovare il contributo offensivo di Arnautovic e Sanchez. Al tempo stesso, i nerazzurri devono cercare di tutelarsi preventivamente, per essere pronti a intervenire nel caso l’attuale scenario nel reparto offensivo non dovesse mutare.