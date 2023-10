Lautaro Martinez è il giocatore davvero irrinunciabile di questa Inter. Lo dimostrano i dati sul suo utilizzo: l’argentino ha saltato solo 84 minuti, giocando tutte le partite di questa prima parte di stagione. La gestione delle forze del proprio capitano è cruciale in casa nerazzurra, ma ora si aggiungerà un’ulteriore preoccupazione.

Come riferito da La Gazzetta dello Sport, Lautaro rischia di sovraccaricarsi ulteriormente di partite con l’Argentina. Il Toro, infatti, è atteso dalla doppia sfida di qualificazione ai prossimi mondiali, contro Paraguay e Perù.

Secondo le indiscrezioni, l’attaccante nerazzurro, che in passato è stato alternato a Julian Alvarez, potrebbe questa volta giocare in coppia con il giocatore del Manchester City, partecipando così ad entrambe le partite della Seleccion.

E poi c’è la questione rientro a preoccupare ancor di più l’Inter: Lautaro arriverà ad Appiano solo giovedì 19 ottobre, a 48 ore dalla delicata trasferta contro il Torino, prima di un ciclo molto impegnativo di partite. Inzaghi dovrà gestire al meglio il suo gioiello, ma la fatica rischia di essere inevitabile.

L’opinione di Passione Inter

La forma fisica di Lautaro Martinez è una questione decisiva in casa Inter. L’argentino ha trascinato i nerazzurri in queste prime 12 gare e i suoi compagni di reparto, escluso Thuram, non sembrano essere in grado di prendere il suo posto in modo efficiente. I nerazzurri hanno bisogno del proprio capitano al top, specie ora che la stagione sta entrando nel vivo.