Dumfries assente nel ritiro dell’Olanda: ecco il motivo

Sono iniziati ieri i vari ritiri delle nazionali per gli impegni dei prossimi giorni. Nel ritiro dell’Olanda, però, c’è stato un assente illustre: si tratta di Denzel Dumfries. L’esterno dell’Inter, infatti, ha saltato il primo allenamento degli Oranje, in vista della sfida con la Francia di venerdì.

Come riferito da La Gazzetta dello Sport, l’assenza del giocatore nerazzurro sarebbe legata a motivi personali, come comunicato dalla Federazione Olandese. Dumfries è arrivato in ritiro solo ieri sera. Presente regolarmente, invece, l’altro interista convocato, Stefan De Vrij.