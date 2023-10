Caos Supercoppa: Napoli e Fiorentina disertano? Ecco cosa succede

La nuova Supercoppa Italiana continua a far discutere. A scatenare le polemiche ci ha pensato il cambio di date ufficializzato ieri dalla Lega Serie A, su richiesta dell’Arabia Saudita. La competizione si giocherà ora il 21, il 22 (date delle semifinali) e il 25 (finale) di gennaio.

Lo slittamento rispetto al precedente calendario (nel periodo dell’Epifania) ha trovato il muro di Napoli e Fiorentina, che non sembrano ora disposte alla trasferta in terra araba. Lo riporta La Gazzetta dello Sport, che racconta della richiesta di De Laurentiis di giocare in Italia, impossibile visti i contratti già firmati. Al patron partenopeo si è accodato anche il club Viola.

Inter e Lazio, al contrario, avrebbero già prenotato i voli per la trasferta. La Lega, in ogni caso, non sembra essere colta alla sprovvista e avrebbe già trovato un’eventuale soluzione. Se Napoli e Fiorentina diserteranno, al loro posto subentreranno Milan e Atalanta, rispettivamente 4a e 5a nello scorso campionato.