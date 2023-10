Dzeko voleva restare: ecco il retroscena sul suo addio all’Inter

La profondità dell’attacco dell’Inter è un argomento di discussione abbastanza caldo in queste ore. Inevitabile, allora, che il pensiero vada a chi ha salutato i nerazzurri in estate e, in particolare, a Edin Dzeko, il cui addio è stato tutt’altro che scontato.

Infatti, come riferito da Tuttosport, c’era la volontà del bosniaco di rinnovare il suo contratto con l’Inter, ma la strategia di Marotta e Ausilio sarebbe andata in un’altra direzione. I due dirigenti avrebbero sacrificato il suo rinnovo per poter investire su Lukaku. Una brutta beffa, visto il successivo voltafaccia dell’attaccante belga.

L’opinione di Passione Inter

A posteriori, l’addio di Dzeko assume un significato diverso, ma è anche giusto valutare le decisioni contestualizzate nel momento in cui sono state prese. Sacrificare il bosniaco era una scelta necessaria per poter arrivare a Lukaku. Prevedere al tempo il comportamento del belga era francamente impossibile.