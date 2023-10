Trevisani vota il nuovo attaccante: “Inter, prendi Ferguson o riporta il tuo gioiello”

L‘attacco dell’Inter è al centro di diverse discussioni nelle ultime ore, specie per quanto riguarda le alternative a Lautaro Martinez e Thuram. Ne ha parlato anche Riccardo Trevisani, commentatore di Mediaset, nella consueta trasmissione “Fontana di Trevi”, in diretta su Twitch. Queste le sue parole:

RIMPIANTO DZEKO – “Il disastro di Lukaku non è Lukaku, ma la partenza di Dzeko, che a oggi, in 8 partite in Turchia, ha 6 gol e 4 assist. Se tu lo avessi al posto di Sanchez il campionato non si faceva. La rosa è corta se non a ritmo pieno. Serve ill quinto attaccante nel caso c’è la penuria, perché può capitare che Thuram è squalificato o infortunato. Stai con i soli Lautaro e Sanchez? Poi al 60esimo che fai, metti Mkhitaryan punta? Serve il quinto. Uno come Milik, anche se a Milik sarebbe dura fargli fare il quinto.

QUINTO ATTACCANTE – “Un nome? Io prenderei Evan Ferguson. Io prenderei un giocatore giovane. Non Kristovic, perché deve essere uno che non gioca inizialmente, ma sul quale sai che puoi contare poi se fai l’investimento. Io riporto a casa Sebastiano Esposito tutta la vita. Faccio la mozione: per gennaio, Inter riporta a casa Sebastiano Esposito, che lo tieni ad allenarsi con dei campioni. E vedrai che, visto che il terzo e quarto attaccante tendono a non essere sempre brillanti fisicamente, avrà tempo e modo di fare dei minuti. Quest’anno li ha fatti in amichevole e non ha fatto male per niente”.