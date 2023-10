Tuttosport accusa: “Solo l’Inter senza piano B in attacco”

L’infortunio di Arnautovic e le prestazioni deludenti di Sanchez hanno sollevato molti dubbi sulla profondità dell’attacco dell’Inter, che non sembrerebbe in grado di offrire a Inzaghi alternative valide rispetto a Lautaro Martinez e Thuram.

Un problema evidenziato impietosamente da Tuttosport, che sottolinea come le riserve dell’Inter siano le uniche delle grandi squadre a non aver trovato la via del gol. Un problema qualitativo non indifferente, che è emerso anche nelle scelte del tecnico, il quale si è affidato quasi esclusivamente ai titolari.

Arnautovic e Sanchez non erano, probabilmente, le prime scelte, ma il loro arrivo è stato condiviso da società e allenatore, che avevano visto in loro qualità per completare il reparto offensivo. Fin ora, però, è mancata quella più importante: fare gol.

L’opinione di Passione Inter

Indubbiamente il mercato estivo dell’Inter non è andato secondo i piani della società, con il caso Lukaku che ha scombussolato i piani della dirigenza nerazzurra. Tuttavia, trarre dei giudizi così definitivi a questo punto della stagione sembra un’esagerazione, considerando anche lo scarso minutaggio di Arnautovic e Sanchez rispetto ai giocatori di altre squadre.