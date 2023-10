Chi è Armando Broja, l’occasione di mercato per l’attacco dell’Inter

1 di 4

L’IDENTIKIT DI ARMANDO BROJA

L’attacco dell’Inter sta facendo discutere negli ultimi giorni e non è escluso che i nerazzurri possano intervenire sul mercato nella finestra invernale per i trasferimenti. Chiaramente, il budget a disposizione non sarebbe troppo alto e, per questo motivo la dirigenza è alla ricerca di possibili occasioni a basso costo. Secondo La Gazzetta dello Sport, una di queste potrebbe essere Armando Broja del Chelsa.

È la mossa giusta per migliorare l’attacco dell’Inter? Per capirlo meglio, andiamo a vedere tutto quello che c’è da sapere su Broja, con il nostro identikit.

