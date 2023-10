Il talento dell’Inter che sta brillando in prestito

Sono tanti i giovani talenti dell’Inter che girovagano per il mondo in cerca di fortune e di occasioni per mettersi in mostra, con la speranza di tornare poi a vestire la maglia nerazzurra con un ruolo da protagonisti. È quello che sta cercando di fare Martin Satriano da un paio di stagioni.

Dopo la sfortunata esperienza all’Empoli, l’uruguagio classe 2000, sembra ora aver trovato la sua dimensione in Ligue 1 al Brest. O meglio, ritrovato. Perché Satriano è già stato in prestito lì per 6 mesi nella stagione 2021/2022.

Dopo otto giornate di campionato il Brest è terzo a pari punti con il PSG, a soli 2 punti dal primo posto occupato dal Monaco. Satriano è stato di fatto l’unico rinforzo estivo e nell’ultima giornata di campionato ha trovato il primo gol stagionale. L’ex Inter Primavera si è sbloccato nella sfida andata contro il Tolosa. L’attaccante classe 2001 è entrato al 64′, con la sua squadra sotto 1-0 e ha trovato il gol del pareggio, al 93′.

Il tecnico Roy ha subito puntato su di lui, sebbene nelle ultime due gare sia partito dalla panchina. Il suo spazio in campo, però, lo ha sempre trovato e Satriano rappresenta un giocatore molto importante per mantenere gli equilibri di gioco e per supportare la manovra. Merito anche dell’ottima applicazione in fase difensiva, con tanto lavoro senza palla, sia in fase di pressing che di recupero. L’uruguagio sta trovando continuità e fiducia e la speranza è che questo gol possa sbloccare definitivamente tutto il suo potenziale.