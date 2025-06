Attacco decimato per Inter-Fluminense: chi gioca con Lautaro

Domani sera alle ore 21 italiane, andrà in scena Inter-Fluminense, ottavo di finale del Mondiale per Club. In queste ore, però, Cristian Chivu è costretto a fare i conti con l’affaticamento muscolare di Francesco Pio Esposito,

Un’emergenza in attacco, che complica i piani nerazzurri. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, il classe 2005 dovrebbe essere in panchina, mentre il compagno di Lautaro Martinez dovrebbe essere il rientrante Marcus Thuram.

L’attaccante francese, fin qui in campo solo nel secondo tempo contro il Monterrey, è tornato ad allenarsi in gruppo e dovrebbe essere di nuovo di fianco al capitano argentino, come non accadeva dalla finale di Champions League.