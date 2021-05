Ausilio: “Mi sento protagonista al 100% della vittoria. Scudetto non da Inter”

Le parole del ds nerazzurro

GRUPPO UNITO - "Grandissimo gruppo, approfitto per precisare una cosa. E' nato con Conte già l'anno scorso, dove sono arrivati comunque risultati. La squadra ora è stata fantastica, è arrivato Hakimi insieme a Vidal e Kolarov in un gruppo che si stava già cimentando. Facevano intuire che c'era qualcosa di speciale. Me lo sentivo onestamente".

VITTORIA MEMORABILE -"Non è da Inter, perché è un mese che guardiamo le partite senza ansia. Ne parlavo con Zanetti. Non è la stessa cosa, ed è bellissimo. Mi ricordo le ultime giornate al cardiopalma, non solo per lo Scudetto ma anche per le qualificazioni in Europa come gli scorsi anni".