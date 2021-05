Zanetti: “Ho visto il lavoro dei ragazzi, Scudetto meritato. Scritta una pagina di storia”

Le parole dell'ex capitano nerazzurro

Javier Zanetti sa come si vince, c'era in campo l'ultima volta che lo Scudetto è stato alzato al cielo dall'Inter. Oggi lo ha potuto alzare per la prima volta da dirigente, ed ha parlato ai microfoni di Inter TV: "Un trofeo speciale, tuti hanno scritto una pagina storica del nostro club. Una vittoria meritata tra tante difficoltà. Speriamo di rivedere tutti i nostri tifosi allo stadio, meritano di festeggiare insieme a noi a San Siro".