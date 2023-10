Premiato dal comune di Cinisello Balsamo con la “Speciale Spiga d’oro”, in quanto residente in passato, Piero Ausilio è stato intervistato da Il Pertini Radio. Non sono mancate le domande sull’Inter, con anche un confronto diretto tra Thuram e Lukaku.

AVVIO STAGIONE INTER – “Lo giudico positivo. Non era facile, perché tutte le stagioni iniziano con delle difficoltà. La nostra è stata anche una scelta. La nostra difficoltà è stata iniziare con un grande cambiamento: abbiamo cambiato 12 giocatori. Quando cambi tanto i rischi ci sono. Pur avendo anche perso qualcuno che ha fatto la storia dell’Inter, i nuovi si sono inseriti bene e l’inizio è stato positivo. C’è stato qualche inciampo, ma fa parte del percorso”.

THURAM-LUKAKU – “Chi scelgo tra Thuram e Lukaku? La mia risposta è molto più semplice rispetto a quella di Marotta. Thuram assolutamente, perché è un ragazzo che ha voluto l’Inter. l’ha scelta almeno quanto noi abbiamo scelto lui. Già 2 anni fa avevamo chiuso l’operazione con lui, poi ci fu il suo infortunio a pochi giorni dall’accordo. Ma non ci siamo mai dimenticati di lui e lui evidentemente non si è mai dimenticato di noi. Anche quando sono arrivate altre società, anche se ora negano di averlo trattato e invece ci sono state. Ma lui ha scelto l’Inter come l’Inter ha scelto lui”.