Serie A, Ballardini vota Inter: “E’ la favorita per lo scudetto. Conte è riuscito a…”

Davide Ballardini, ex allenatore tra le altre di Genoa e Lazio, si è concesso ai microfoni di Tuttomercatoweb per parlare dei temi più attuali che tengono banco in Serie A.

Sull’Inter e la lotta scudetto: “Punto sui nerazzurri. La classica squadra italiana, rivisitata nel periodo nostro. L’Inter per mantenere l’equilibrio fa giocare più difensori e centrocampisti e meno attaccanti. Una squadra europea non può prescindere dall’avere calciatori offensivi. Oggi l’Inter predilige la compattezza nella fase difensiva e porta pochi giocatori in fase offensiva”.

