Social – Tottenham, nello spogliatoio tutti concentrati sugli smartphone. Mourinho: “Dopo un match difficile…”

Come cambiano i tempi, caro José. Mourinho, dopo aver battuto il Burnley nel Monday Night dell’ultima giornata di Premier League grazie ad una rete di Son al 76′, al rientro negli spogliatoi ha dovuto fare i conti con uno scenario particolare, immortalato in uno scatto e diventato in poco tempo virale sui social.

Tutti i calciatori sono con la faccia sugli smartphone e poco importa se c’è una vittoria importantissima e sudata da festeggiare. Mourinho ha pubblicato la foto sui social e ha commentato così: “Dopo una grande vittoria in una partita davvero difficile… Segno dei tempi. Bravi ragazzi”.