Messi torna in Italia e sfida la Juve: i precedenti. Tabù Inter, Milan vittima preferita

Domani sera Lionel Messi sarà protagonista all’Allianz Stadium nel match di Champions League in programma tra il suo Barcellona e la Juventus. La Pulce cercherà ancora una volta di trascinare i blaugrana come fatto nelle precedenti sfide europee contro le italiane.

Messi ha collezionato con i bianconeri fin qui una sola sconfitta, 2 pareggi e 2 vittorie siglando 2 reti e un assist in totale. Al Milan, in 8 precedenti (4 vittorie, 3 pareggi e una sola sconfitta) ha segnato ben 8 gol.

Due le reti siglate alla Roma in 4 gare, una sola nei due precedenti contro il Napoli. Messi però non ha mai segnato all’Inter: la Pulce è infatti rimasta sempre a secco nei 4 scontri in Champions League. Zero anche i gol siglati all’Udinese nell’unico precedente del 2005.

>>>Sostienici su Patreon per avere accesso ai contenuti esclusivi<<<