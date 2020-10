INTERISTI ON THE ROAD – Agoumé e Mulattieri sugli scudi, la SPAL di Esposito arriva alla vittoria. Candreva out

Joao Mario, Candreva, Lazaro, i baby Esposito, Agoumé e Pirola: la dirigenza dell’Inter ha concluso importanti operazioni in uscita mandando in prestito diversi giocatori considerati fuori dall’attuale progetto tecnico nerazzurro di Antonio Conte per garantire maggiore minutaggio e visibilità. Come di consueto Passioneinter.com con la rubrica Interisti on the road vi terrà aggiornati sulle prestazioni dei giocatori di proprietà nerazzurra con le loro rispettive squadre.

LAZARO – Non arriva ancora l’esordio stagionale per l’esterno austriaco del Borussia Mönchengladbach, fermo ai box per un problema al polpaccio accusato durante il precampionato. I tedeschi fermano in Champions League l’Inter nella prima giornata del girone di Champions League, e concludono la settimana in maniera ancora più positiva con il 3-2 sul campo del Mainz. Stasera l’ostacolo Real Madrid.

CANDREVA – Non si ferma più la Sampdoria di Antonio Candreva. Dopo il 3-0 alla Lazio della scorsa settimana, i blucerchiati battono a Bergamo per 3-1 anche l’Atalanta. L’ex esterno dell’Inter è però fermo per un infortunio al bicipite femorale che rischia di tenerlo ai box fino alla sosta, con possibile rientro il campo il 22 novembre in casa contro il Bologna.

DIMARCO E SALCEDO – Altro risultato sorprendente di giornata in Serie A, con l’Hellas Verona che al termine di un’ottima prova all’Allianz Stadium di Torino strappa un prezioso 1-1 contro la Juventus. I due interisti però non scendono in campo, con il baby attaccante lasciato fuori dai convocati da Juric per scelta tecnica.

DALBERT – Non una settimana fortunata per il Rennes del laterale brasiliano. Prima il pareggio casalingo per 1-1 contro il Krasnodar in Europa League, poi – sempre in casa – la sconfitta in Ligue 1 contro l’Angers. Per Dalbert occasione da titolare in Europa ed 80 minuti in campo, 20 invece entrando dalla panchina in campionato.

JOAO MARIO – Non parte da titolare ma lascia il segno nei 25 minuti giocati. Joao Mario è uno dei protagonisti della vittoria del suo Sporting CP contro il CP Santa Clara.

AGOUME – Chiamato alla grande occasione Lucien Agoumé non la spreca. Il centrocampista di proprietà dell’Inter ed in prestito allo Spezia gioca 90 minuti di sostanza nel 2-2 del Tardini contro il Parma dimostrando grande personalità in mezzo al campo. Quasi il 90% di passaggi riusciti e ben 70 palloni giocati: ora l’obiettivo è la continuità.

PIROLA – Nessun minuto in campo per il difensore in forza al Monza.

ESPOSITO – Non lascia il segno l’attaccante classe 2002 nei due match giocati dalla sua Spal in questa settimana. Prima la sconfitta sul campo dell’Empoli, poi la vittoria interna sul Vincenza per 3-2 festeggiata così sui social da Esposito: “Finalmente è arrivata la prima vittoria!”.