Novellino: “Inter fortissima, Barella mi ricorda Tardelli. Eriksen sta facendo troppa fatica”

Walter Novellino, ex allenatore di Serie A, intervenuto sulle frequenze di TMW Radio durante il programma Maracanà, ha parlato anche dell’Inter e dei suoi uomini chiave.

Ecco le sue parole: “Mi aspetto di più dall’Inter però, è fortissima e deve puntare in alto. Barella mi ricorda Tardelli, sempre in movimento e che si inserisce, e poi è cattivo. Eriksen è bravo ma ultimamente non sta rendendo, sta facendo fatica a inserirsi nei meccanismi di Conte”.

