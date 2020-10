WhoScored – Serie A, la top 11 della 5a giornata: c’è Ranocchia. E in attacco…

Andrea Ranocchia nella top 11 dell’ultima giornata di Serie A stilata da WhoScored. Il difensore azzurro è l’unico giocatore dell’Inter presente in formazione.

L’ex capitano nerazzurro, rispolverato per l’occasione da Conte, si è reso protagonista di un’ottima prova non soltanto in fase difensiva. Decisivo anche il suo assist per lo 0-2 targato D’Ambrosio. In attacco non c’è spazio per Romelu Lukaku, autore del primo gol: al suo posto preferiti Belotti e Ilicic.

Ecco la top 11 (4-4-2): Consigli; Vojvoda, Chiriches, Ranocchia, Lykogiannis; Agudelo, Castrovilli, Luis Alberto, Djuricic; Belotti, Ilicic.

