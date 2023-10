Balotelli: “Io ho giocato gare importanti, Ibra in alcune è sparito”

Si dice non svegliare il can che dorme. Zlatan Ibrahimovic aveva attaccato Mario Balotelli al Festival dello Sport di Trento, sostenendo che avesse sprecato tante occasioni. Un attacco gratuito, soprattutto dl momento che stava rispondendo a una domanda su Leao. La risposta di Super Mario non si è fatta attendere, aveva infatti postato sul suo account una storia con la Champions League vinta con l’Inter, trofeo che lo svedese ha visto solo in foto.

Balotelli non si è fermato qua perché ne ha poi approfittato a TvPlay per rispondere per bene a Ibrahimovic. Queste le sue parole: “L’addio di Ibrahimovic ci ha aiutato a vincere quella Champions League. Mi spiace ma è andata così. Quello che hanno fatto quell’anno Sneijder, Eto’o e Milito è irripetibile. Se ci fosse stato Zlatan, non ci sarebbero stati loro tre. Con loro la squadra giocava in un modo totalmente diverso rispetto a prima. Si è creato questo personaggio in cui si identifica a Dio, pregasse Dio allora. Con la storia che ho postato volevo dire che io ho giocato partite importanti, forse lui in qualcuna è sparito”. Quando si dice “la tocca piano”.

SULLA CHAMPIONS VINTA CON L’INTER

Contro il Chelsea feci un tunnel a Lampard, poi mi lasciò a terra con una finta incredibile. Il gol su punizione contro il Rubin Kazan era previsto. Avevo proprio mirato, in settimana mi ero allenato sulle punizioni. Quella Champions League la sento ‘mia’, assolutamente. Fino ad oggi non pensavo ci fosse questo dubbio, sinceramente. Quando un club vince la Champions è impossibile non dare merito a tutta la squadra. È chiaro che per dirne uno, Milito è stato tra i protagonisti di quella stagione. Ha fatto doppietta in finale per dire. Materazzi ha giocato pochissimo quell’anno in Champions, mica si può dire che non l’abbia vinta.

SULLE OCCASIONI SPRECATE

Io non ho buttato tutte le occasioni nella mia carriera. Il mio palmares parla chiaro, non credo che io mi debba nascondere per la carriera che ho fatto. Ho fatto degli errori, senza dubbio potevo gestire meglio il mio talento. Ibrahimovic mi ha sempre detto che potevo fare di più, su questo ha ragione, ma non su tutto. Forse un Pallone d’oro l’avrei vinto, questo posso dirlo tranquillamente