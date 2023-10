Cuadrado di nuovo infortunato: il comunicato dell’Inter

Juan Cuadrado sarà costretto a fermarsi di nuovo. Il colombiano ha avuto di nuovo fastidio al tendine achilleo sinistro. Questo il comunicato dell’Inter a riguardo: “Juan Cuadrado, in pieno accordo con lo staff medico nerazzurro, ha in questi giorni intrapreso un programma riabilitativo a causa di un riacutizzarsi dell’infiammazione al tendine achilleo sinistro. Le condizioni del colombiano saranno rivalutate settimana prossima”. Salterà dunque sicuramente la sfida in trasferta contro il Torino, si attendo ulteriori notizie per capire quando potrebbe tornare disponibile.

L’opinione di Passione Inter

Quando è arrivato a parametro zero, salvo il club da cui arrivava, le aspettative su Cuadrado erano abbastanza alte. Sarebbe stato un ottimo ricambio per Dumfries, magari anche qualcosa di più. Le condizioni del colombiano però non gli stanno permettendo di tornare utile alla causa nerazzurra. Per fortuna di Simone Inzaghi in rosa c’è Matteo Darmian, in grado di ricoprire quasi ogni ruolo della difesa.