Non solo Investcorp, un ALTRO FONDO vuole acquistare l’Inter

Negli ultimi giorni era uscita la notizia riguarda la possibilità che il fondo Investcorp acquistasse l’Inter. Secondo quanto riporta però Repubblica, ci sarebbe un altro fondo, con sede nel Golfo Persico, che sarebbe interessato alla possibilità di acquistare il club nerazzurro. Non si è poi fermato il lavoro di Goldman Sachs e Raine Group, incaricati da Zhang nella ricerca di capitale per sostenere il club.

I risultati sportivi degli scorsi anni, dallo Scudetto fino alla finale di Champions League, la rendono appetibile per gli investitori continua il quotidiano italiano. Senza dimenticare la riduzione delle perdite avvenuta negli ultimi anni, gestendo gli investimenti in maniera differente. Nel frattempo lo Stato cinese ha aiutato Suning.com, l’azienda della famiglia Zhang, con un finanziamento di 685 milioni di dollari.

L’opinione di Passione Inter

È chiaro che ci saranno delle evoluzioni legate a tutta questa situazione. La famiglia Zhang ha ricevuto diversi finanziamenti, quello dello Stato cinese è solo l’ultimo e durerà per 10 anni. Nel frattempo si avvicina la scadenza del prestito fatto da Oaktree di 275 milioni di euro, prevista per maggio 2024. Questioni che potrebbe portare Zhang ad una scelta, resta da scoprire quale. La sua intenzione dichiarata è sempre stata quella di rimanere al comando dell’Inter.