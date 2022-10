Barella si riscopre goleador: già eguagliato il proprio record personale

A dimostrarlo sono i numeri di questo avvio di stagione. Barella ha infatti raggiunto già il proprio record stagionale in maglia nerazzurra, ossia i 4 goal messi a segno la passata stagione e in quella 2019-2020. Questa volta però siamo solo a metà ottobre: il centrocampista nerazzurro ha ancora davanti a sé una stagione intera per arrotondare le proprie statistiche. Un segnale importante sui margini di crescita di questo ragazzo. Se dovesse migliorare in maniera significativa anche in zona goal, il paragone con Matthaus non sarebbe più così campato in aria.