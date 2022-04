MVP Passione Inter – Storico sorpasso, Barella perde la vetta: Dimarco intanto sale

Barella perde il primo posto dopo due anni di dominio

Consueto aggiornamento con la competizione targata Passione Inter relativa al MVP of the Year stagionale della rosa nerazzurra nell'annata 2021/2022! Ecco come funziona:

Nella disfatta di Bologna, l'unico a brillare è Ivan Perisic con il suo super gol: il croato è stato premiato dai nostri lettori con 5 punti che gli valgono uno storico sorpasso in vetta. Barella perde così il primato dopo due anni di dominio. Anche la prestazione di Dimarco è stata apprezzata dai lettori di Passione Inter.com: 3 punti per l'ex Verona. Un punto pure per Milan Skriniar, come sempre impeccabile.