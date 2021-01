Barella miniera d’oro. CM.com: “Le big europee su di lui, ma per l’Inter è il capitan futuro”

Nella vittoria dell’Inter contro la Juventus a mettersi in mostra è stato uno straripante Nicolò Barella, autore dell’assist per il gol del vantaggio firmato da Arturo Vidal e mattatore finale del match con la rete del raddoppio. La prestazione contro la Vecchia Signora è stata la ciliegina sulla torta in una stagione che ha visto la definitiva consacrazione del centrocampista quale assoluto top-player: questo non solo per le qualità in campo, ma soprattutto per la personalità da veterano che gli ha permesso di spiccare anche nelle partite pesanti.

L’obiettivo della società nerazzurra non è solamente quello di rendere il centrocampista un perno della squadra che con Antonio Conte alla guida sta inseguendo il sogno scudetto, ma anche quello di blindarlo per l’avvenire. Si legge su Calciomercato.com: “Barella è un profilo riconosciuto a livello internazionale, ma l’idea dell’Inter è quella di farne il capitan futuro. Quando trovi un tesoro devi tenerlo stretto e in viale della Liberazione avevano capito bene già tanto tempo fa cosa sarebbe diventato quel calciatore arrivato dalla provincia”.



>>>Sostienici su Patreon per avere accesso ai contenuti esclusivi<<<