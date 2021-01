Opta – Barella, ascesa continua: ha già fatto più gol e assist della scorsa stagione in Serie A

Per avere contezza della continua crescita di Nicolò Barella con la maglia dell’Inter è sufficiente guardare le partite, non occorre altro: i numeri sono solamente la controprova, la cartina tornasole di un progresso che esiste e che è registrato pressoché da tutti. I numeri, nel caso, li mette in evidenza OptaPaolo su Twitter, dopo il gol segnato dal centrocampista sardo nella partita di questa sera contro la Juventus, valido per il 2-0 in favore dei nerazzurri.

Secondo il noto profilo Twitter di statistiche sul calcio e sulla Serie A, infatti, Barella, con il gol di questa sera, ha già migliorato il suo score dell’anno scorso: il centrocampista è a quota due reti segnate in campionato, mentre l’anno scorso ne ha messo a segno una. E’ già migliorato, invece, in quanto ad assist: cinque quest’anno e quattro l’anno scorso.

