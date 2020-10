Nerazzurri in Nazionale, Barella brilla in Italia-Olanda: suo l’assist a Pellegrini

Termina 1-1 la sfida del Gewiss Stadium tra Italia ed Olanda, chiave in vista del futuro degli Azzurri in Nations League. Protagonista anche Nicolò Barella, che ha servito un assist al bacio per Lorenzo Pellegrini in occasione del gol del momentaneo 1-0. Inoltre, il centrocampista dell’Inter ha offerto una prestazione di grande sacrificio fino agli ultimi istanti di gioco.

Presente, nell’undici titolare di Roberto Mancini, anche un altro nerazzurro oltre a Barella: si tratta di Danilo D’Ambrosio, che è stato ammonito e salterà la sfida alla Polonia, in quanto diffidato.

