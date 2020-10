Eriksen festeggia nel migliore dei modi la 100ª con la Danimarca: suo lo 0-1 all’Inghilterra

100 partite in Nazionale, con la maglia della Danimarca? Beh, perché non festeggiarle? Probabilmente è quello a cui ha pensato Christian Eriksen, andato in rete al 35′ contro l’Inghilterra su calcio di rigore, causato da un fallo da espulsione di Harry Maguire, difensore centrale del Manchester United.

Da giugno 2016, inoltre, secondo quanto riportato da Sky Sports, Eriksen ha segnato 28 gol con la maglia biancorossa; nello stesso periodo di tempo, nessun altro giocatore danese aveva siglato più di 6 gol.

