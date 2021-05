Barella: “Peccato non poter festeggiare lo scudetto con i tifosi. Europeo? Per ora mi godo il titolo”

Le parole del centrocampista dell'Inter dopo aver ricevuto il Premio Gentleman per la stagione con i nerazzurri

Non solo Lukaku per il miglior dell'Inter, anche Nicolò Barella è stato premiato al Premio Gentleman come Gentleman dei nerazzurri, eletto dai tifosi. Il centrocampista nerazzurro è intervenuto nel corso della premiazione in streaming per ringraziare chi ha deciso di assegnarli il trofeo.