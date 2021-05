TMW – Rinnovi in stand-by fino al calciomercato: il punto

Le ultime sui rinnovi di alcuni tesserati dell'Inter

La stagione 2020/21 è, ormai, in chiusura e l' Inter , domenica contro l' Udinese , festeggerà il titolo di Campione d'Italia . In attesa di capire quale sarà il futuro di Antonio Conte , i calciatori e lo staff si stanno godendo lo straordinario traguardo raggiunto. In ballo, oltre all'incontro tra il tecnico e Steven Zhang, in casa Inter ci sono anche alcuni rinnovi.

Tra questi ci sono i rinnovi di Lautaro Martinez e Alessandro Bastoni per i quali manca solo la firma, siccome le offerte sono state già formalizzate. Come riportato da Tuttomercatoweb.com, però la società non avrebbe ancora ufficializzato il tutto perché vuole attendere la sessione estiva di calciomercato.

Qualora dovessero arrivare delle offerte irrinunciabili per i due, potrebbe pensare di cederli perché ritenuti più sostituibili rispetto a Lukaku e Barella. Discorso differente è quello che fatto per Brozovic che va in scadenza il 30 giugno 2022 e, per questo motivo, ci sarà un tentativo per arrivare ad un accordo per evitare che possa andare via a parametro zero la prossima estate. Il croato chiede 5,5 milioni di euro rispetto ai 3,5 che riceve attualmente.