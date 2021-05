Rebus Joao Mario, lo Sporting ci prova: doppio possibile scenario. L’Inter ha le idee chiare

Il club campione di Portogallo vuole confermare il centrocampista di proprietà dell'Inter

Continua la telenovela di mercato tra lo Sporting CP e l'Inter per Joao Mario. Secondo quanto riportato dalla stampa portoghese, il club lusitano starebbe valutando un doppio scenario per confermare il centrocampista di proprietà nerazzurra anche in vista della prossima stagione.