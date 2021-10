Barella: “Stankovic era il mio idolo, spero di fare bene quanto lui all’Inter”

Il centrocampista nerazzurro è apparso sui social dell'Inter

Tra il campo di calcio e il campo delle curiosità: Nicolò Barella si è concesso, appunto, a tutto campo alle domande dei tifosi dell'Inter attraverso il profilo Instagram del club nerazzurro, dove i fan hanno potuto interagire con il centrocampista di rientro dagli impegni con la Nazionale italiana. Un appuntamento social in cui Barella ha dato alcune risposte interessanti: "A chi mi ispiro? Uno dei miei idoli era Dejan Stankovic, mi è sempre piaciuto come calciatore e ho sempre cercato di prendere il meglio di lui e cercare di fare bene come ha fatto lui con l'Inter", ha detto, per esempio.