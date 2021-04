Barigelli: “E’ chiaro che Zhang terrà la proprietà. Inter, il prossimo passo è lo spettacolo in Champions”

Il direttore de La Gazzetta dello Sport conferma la permanenza di Suning

Dovesse Suning realmente rimanere al comando dell'Inter, tra qualche settimana dovrà essere dato il giusto merito al direttore de La Gazzetta dello Sport Stefano Barigelli per aver sempre creduto nella possibilità di una permanenza del gruppo asiatico a Milano e non essersi mai realmente sbilanciato come altri quotidiani sulla cessione data per certa delle quote possedute dalla famiglia Zhang. Lo stesso giornalista, nell'edizione di questa mattina, si è preso una prima rivincita anticipando che Suning rimarrà chiaramente come maggior azionista dell'Inter, spostando poi l'attenzione sull'esigenza di mettere mano agli investimenti per far tornare grande il club nerazzurro anche in Europa, dopo aver riconquistato con merito le più alte vette in Italia. L'editoriale di Barigelli: