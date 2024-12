Inserito nella top 11 della formazione dello scorso campionato, Alessandro Bastoni ieri sera è stato tra i premiati di casa Inter a margine del Gran Galà del Calcio 2024 Aic. Il difensore, nonostante la giovane età, è tra i calciatori più esperti dell’organico nerazzurro e sa bene cosa significhi vincere un titolo importante come lo scudetto.

Il centrale italiano, che in carriera ha vinto due campionati rispettivamente con Conte e Inzaghi, si ritrova quest’anno insieme ai suoi compagni a lottare contro l’ex tecnico nerazzurro, ora alla guida del Napoli. A proposito del duello d’alta classifica tra le due formazioni, Bastoni si è detto fiducioso alla luce del momento positivo vissuto negli ultimi due mesi dall’Inter.

Le sue dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport: “Secondo me siamo sulla buona strada per raggiungere i livelli dello scorso anno. Siamo partiti un po’ a rilento a livello mentale. Conte non mollerà fino alla fine, dovremo essere bravi noi a stare vicino il più possibile. La nostra idea è sempre stata quella di dare la stessa importanza a tutte le competizioni. Tutti devono sentirsi parte del progetto Inter, il mister è molto bravo nelle rotazioni”.