Bastoni imprescindibile: quando esce la difesa concede tanto

L’importanza di Alessandro Bastoni nell’Inter è ormai un fatto evidente da molto tempo, sia per la costruzione del gioco visto che si tratta di uno dei difensori più dotati tecnicamente dell’intero campionato italiano, che per le sue abilità difensive e c’è un dato che lo dimostra chiaramente. La squadra di Simone Inzaghi in Serie A ha già incassato 7 gol dopo che l’ex Atalanta è stato sostituito.

Il gol segnato ieri dal Napoli con Billing all’87’ è solo l’ultimo di una lunga lista di reti concesse dall’Inter dopo che Bastoni viene sostituito e lascia il campo. Era già successo di recente nella trasferta con la Juventus quando Conceicao ha trovato la rete da tre punti, 12 minuti dopo l’uscita del numero 95 nerazzurro.

Prima ancora era successo contro Fiorentina (il terribile 3-0 al Franchi) e in tre partite in cui l’Inter è comunque riuscita a vincere ovvero con Parma, Torino e Udinese. Un altro triste precedente in questa analisi è risalente al derby d’andata in Serie A quando il Milan ha trovato con Gabbia il gol della vittoria all’89’, cioè sette minuti dopo che Bastoni ha lasciato il campo.