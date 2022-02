Bastoni in forte dubbio verso il Liverpool: come può sostituirlo Inzaghi

Le condizioni del difensore preoccupano lo staff nerazzurro

Oltre al danno, anche la beffa. Alessandro Bastoni , squalificato dal Giudice Sportivo per le prossime due giornate di Serie A, ha subito un forte trauma distorsivo alla caviglia destra a pochi secondi dal termine del primo tempo tra Inter e Roma . I nerazzurri sono in semifinale, ma l'apprensione per le condizioni del difensore nerazzurro ci sono.

Il sostituto naturale sarebbe Federico Dimarco (definitivamente spostato nella difesa a tre da parte di Inzaghi) ma La Gazzetta dello Sport non esclude che il tecnico piacentino possa giocarsi la carta D'Ambrosio, con Skriniar spostato a sinistra. Un po' come è successo ieri al momento dell'infortunio di Bastoni. Il numero 33 nerazzurro ha dimostrato di essere in palla dall'inizio di stagione e rappresenterebbe sicuramente un'opzione più difensiva: possibile davvero che Inzaghi ci pensi per una partita tra Napoli e Liverpool.