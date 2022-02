Inter-Roma, Mourinho: “Con l’Inter rapporto eterno. Ma oggi volevo vincere”

Il tecnico è stato accolto calorosamente da San Siro

Certo, oggi con la sua Roma è uscito sconfitto da una sfida che avrebbe preferito vincere: ma l'uomo della serata resta comunque José Mourinho , che oggi ha ritrovato l' Inter a San Siro oltre 4000 giorni dopo l'ultima volta. E che, dopo la partita, ai microfoni di Mediaset, ha condiviso le sue emozioni per il ritorno di fronte al suo ex pubblico: "Il modo in cui mi hanno accolto la dirigenza, il presidente Zhang, Zavier, i tifosi, il bellissimo regalo che mi hanno fatto... posso solo ringraziare", ha detto.

PARTITA - "Non nascondo che il rapporto tra me e l'Inter e la sua gente e qualcosa di eterno che durerà sempre. Ma io sono venuto qua per vincere per quella che attualmente è la mia gente, che sono i tifosi di Roma. Tolti i primi 5-10 minuti abbiamo giocato bene, sono contento. Abbiamo avuto due palle goal clamorose e abbiamo preso il goal nel nostro momento migliore. L'arbitro ha fatto una grande partita fino al 2-0, poi dopo da lì ha iniziato a fare un'altra partita".