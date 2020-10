Inter, gruppo squadra sottoposto a tampone per precauzione: cambiano anche gli allenamenti

Il tampone al quale è stato sottoposto Alessandro Bastoni nella giornata di ieri ha dato esito positivo. In virtù del primo fatto domenica sera e negativo, quindi, sarà necessario attendere l’esito di un terzo per capire con maggiore chiarezza quali sono le condizioni del difensore. Nell’attesa di scoprirlo, scrive La Gazzetta dello Sport, l’Inter ha preferito cautelarsi: tra oggi e domani tutto il gruppo squadra rimasto ad Appiano Gentile (Handanovic, Radu, Padelli, Ranocchia, Darmian, Nainggolan, Gagliardini e Young) si sottoporrà al tampone, così come lo staff di Antonio Conte.

Nel caso di ulteriori positività e/o di terzo tampone positivo per Bastoni, poi, verrà adottato anche l’isolamento fiduciario, come prevede il protocollo vigente. Cambiati, infine, anche i programmi per gli allenamenti: per il momento, infatti, sono state sospese tutte le sedute collettive in virtù di quelle individuali.

