Haaland esalta Kolarov: “È una leggenda del calcio con un piede d’oro. Una sentenza”

“La Serbia ha grandi giocatori in difesa, su tutti Kolarov. È una leggenda del calcio con un piede d’oro, una sentenza. Io sono sicuro che sarà in campo, però non importa chi gioca: io devo cercare di creare loro dei problemi, in qualche modo”. Con queste parole, ad omaggiare il neo-difensore dell’Inter è stato nientemeno che Erling Braut Håland, centravanti classe 2000 della Norvegia. Le due nazionali, infatti, si sfideranno domani sera alle ore 20.45, ed il fuoriclasse del Borussia Dortmund ha riservato parole al miele all’esperto centrale serbo.

Kolarov fa parte dei 16 calciatori dell’Inter volati in Nazionale: “con” lui ci sono Barella, D’Ambrosio e Sensi (Italia), Bastoni e Pinamonti (Italia U21), Skriniar (Slovacchia), Brozovic e Perisic (Croazia), de Vrij (Olanda), Lukaku (Belgio), Lautaro Martinez (Argentina), Sanchez e Vidal (Cile), Eriksen (Danimarca), Hakimi (Marocco).

>>>Sostienici su Patreon per avere accesso ai contenuti esclusivi<<<