Bastoni continua il lavoro personalizzato, ma servono nuovi esami

Tra i grandi assenti di Juventus-Inter ci sarà sicuramente Alessandro Bastoni. Il difensore nerazzurro, infatti, ha avuto un risentimento al polpaccio destro nel ritiro di Coverciano con la nazionale ed è tornato ad Appiano Gentile per svolgere un lavoro di terapie personalizzate.

Come riportato da Tuttosport, infatti, il difensore verrà sottoposto a nuovi esami in modo da capire quale sia la vera entità della lesione. Per Bastoni si prevede uno stop di almeno 3 settimane, anche se la certezza di potrà avere solo tra domani e martedì, con l’esito dei nuovi controlli.

L’opinione di Passione Inter

La perdita di Bastoni per questo ciclo di partite è un grattacapo non indifferente per Inzaghi. La speranza è che il recupero del centrale possa avvenire in tempi brevi, anche perché oltre ad Acerbi l’Inter non ha una vera alternativa in quel ruolo, se non adattando Carlos Augusto e Dimarco. Infatti, visto l’infortunio di Pavard, l’utilizzo di Bisseck è più probabile sul centrodestra.