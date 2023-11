Inter, Taremi obiettivo concreto: e può arrivare già a gennaio

Mehdi Taremi è uno degli obiettivi più concreti per l’attacco dell’Inter, visto anche il suo contratto in scadenza con il Porto, che il centravanti iraniano non sembra intenzionato a rinnovare. Ecco perché i nerazzurri stanno valutando il suo ingaggio in estate a parametro zero. Anche se non è da escludere un arrivo già a gennaio.

Lo riporta Tuttosport, che sottolinea come il motivo di un suo acquisto anticipato potrebbe risiedere nella scarsa affidabilità di Sanchez e Arnautovic, fin qui utilizzati poco da Inzaghi e non in grado di dare un grande contributo alle spalle di Thuram e Lautaro Martinez.

Se il rendimento dei due non dovesse cambiare da qui a fine anno, allora l’Inter potrebbe pensare a un’offerta da fare al Porto. Da capire quale sarà la richiesta economica: il contratto è in scadenza, ma Taremi è un titolare fisso della squadra di Conceicao. Per questo motivo, difficilmente la richiesta potrà essere inferiore ai 10-15 milioni di euro.

L’opinione di Passione Inter

Al momento attuale è probabile che l’Inter voglia aspettare ancora Sanchez e Arnautovic, visto anche l’infortunio che ha condizionato quest’ultimo e il ritardo di condizione con il quale il cileno è tornato in nerazzurro. Chiaramente Inzaghi ha bisogno di alternative valide e se i due attaccanti di riserva non dovessere dimostrarsi tali, un intervento si renderà quasi inevitabile.