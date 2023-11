Zielinski stuzzica l’Inter, ma c’è la Juve. E occhio alla terza opzione

Piotr Zielinski è al centro dei pensieri dell’Inter da diverse settimane. Il motivo è il contratto in scadenza del centrocampista polacco, non ancora rinnovato con il Napoli. Su di lui, però, non ci sono solo i nerazzurri.

Come racconta Tuttosport, infatti, la Juventus starebbe pensando al giocatore, anche già per gennaio. Giuntoli conosce bene il giocatore e vorrebbe portarlo in bianconero. Sullo sfondo, in ogni caso, c’è anche la terza opzione: l’Arabia Saudita.

Già negli scorsi mesi c’erano stati degli approcci per Zielinski, che, come rivelato in un’intervista di qualche giorno fa, aveva respinto per rimanere in Europa. Non è detto che la prossima estate la risposta del polacco possa essere diversa.

L’opinione di Passione Inter

Zielinski rappresenterebbe il profilo perfetto per la tipologia di acquisti che l’Inter sta portando avanti da un po’ di tempo: un profilo di alto livello che conosce molto bene il campionato italiano e che potrebbe arrivare a costo zero. La strada per il centrocampista del Napoli non è in discesa, ma i nerazzurri sembrano inteznionati a percorrerla.