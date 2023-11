Barella SPEGNE le polemiche sulla sua convivenza con Frattesi

Intervistato da Sky Sport nel ritiro di Coverciano, Nicolò Barella ha parlato della sua convivenza in campo con Davide Frattesi, che potrebbe vedersi domani in Ucraina-Italia e che sporadicamente si è già vista anche all’Inter.

Queste le sue parole:

“Davide è un grandissimo giocatore come ce ne sono tanti qua. Chiunque giochi ha sempre fatto bene in questa Nazionale. I giocatori forti quando giocano insieme vanno sempre bene. Non sappiamo quali saranno le scelte del mister ma chiunque giocherà sarà pronto per questa partita”.